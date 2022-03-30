ФСБ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки в 23 регионах России

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» в 23 регионах страны. Изъяты охотничье оружие, боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по Татарстану, в республике задержаний по данному делу не было.

По данным ФСБ, группировка была создана под контролем украинских спецслужб жителем Украины Егором Красновым в целях совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений на территории России.

На электронных устройствах задержанных обнаружили переписку с Красновым, а также фото- и видеозаписи акций «прямого действия», инструкции по их проведению и вербовке, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе ФСБ России сообщила о задержании в Москве уроженца Украины, агента СБУ с позывным «Малыш». Его заподозрили в шпионаже за украинскими журналистами и политологами в России. Несколько лет назад иностранец прибыл в Москву, где поступил в один из ведущих вузов страны на факультет «Политологии» для расширения возможностей шпионажа.



Диана Жиленкова