Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта по отдельным видам продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции. Соответствующий список определит Министерство промышленности и торговли страны.

— Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя, — приводит слова Мишустина ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство страны проект постановления о легализации параллельного импорта. Как рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский, эта мера позволит расширить ассортимент реализуемой продукции и снизить цены на нее. Подробнее — в материале «Реального времени».



Также сегодня Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%. На прошлой неделе с таким предложением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.



Диана Жиленкова