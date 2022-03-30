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Сервисы аренды электросамокатов откроют сезон в Казани 10 апреля

10:17, 30.03.2022
Сервисы аренды электросамокатов откроют сезон в Казани 10 апреля
Фото: Максим Платонов

Сезон кикшеринга в Казани откроется 10 апреля. Об этом «Реальному времени» сообщили в компании Urent.

В прошлом году на улицах столицы Татарстана разместили более 2 100 электросамокатов, которые могли арендовать все желающие. В течение сезона правила пользования относительно новым видом проката совершенствовались.

По требованию исполкома Казани в настоящее время установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — Кремлевская набережная, улица Баумана, набережная озера Кабан, рынок «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где плотная интенсивность трафика, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.

Фото: Максим Платонов

В интернете распространяется информация о прекращении работы сервисов кикшеринга в Москве. Позднее в столичном ГИБДД уточнили, что прокат был временно приостановлен из-за погодных условий. После их нормализации жители Москвы снова смогут взять электросамокаты напрокат.

Эмиль Зиянгиров
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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