Сервисы аренды электросамокатов откроют сезон в Казани 10 апреля

Фото: Максим Платонов

Сезон кикшеринга в Казани откроется 10 апреля. Об этом «Реальному времени» сообщили в компании Urent.

В прошлом году на улицах столицы Татарстана разместили более 2 100 электросамокатов, которые могли арендовать все желающие. В течение сезона правила пользования относительно новым видом проката совершенствовались.

По требованию исполкома Казани в настоящее время установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — Кремлевская набережная, улица Баумана, набережная озера Кабан, рынок «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где плотная интенсивность трафика, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.

Фото: Максим Платонов

В интернете распространяется информация о прекращении работы сервисов кикшеринга в Москве. Позднее в столичном ГИБДД уточнили, что прокат был временно приостановлен из-за погодных условий. После их нормализации жители Москвы снова смогут взять электросамокаты напрокат.



Эмиль Зиянгиров