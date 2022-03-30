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Путин подписал указ о запрете использования иностранного софта госорганами с 2025 года

17:59, 30.03.2022
Путин подписал указ о запрете использования иностранного софта госорганами с 2025 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещено использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Фото: pixabay.com

После начала спецоперации РФ на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них — IBM, Adobe, Acronis и другие.

Татьяна Леухина
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