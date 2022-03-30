Путин подписал указ о запрете использования иностранного софта госорганами с 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещено использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.
После начала спецоперации РФ на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них — IBM, Adobe, Acronis и другие.
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