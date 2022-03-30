Весна в Татарстане будет теплее, чем обычно, — а вот июль ожидается холодным

Климат и другие антропогенные факторы уже привели к «отлету» из столицы Татарстана скворцов, а стрижи с ласточками теперь гнездятся под казанскими мостами

Фото: Максим Платонов

Сегодня метеорологи и климатологи КФУ подвели итоги первых масштабных изменений в погоде Татарстана. Так, Казань в феврале из-за теплых температур почувствовала себя на месте более южного Ростова-на-Дону, а снега выпало столько, что даже сейчас его покров выше нормы на 10 см. Если повышение температуры продолжится такими темпами, то через 100 лет у нас зима будет на 10 градусов теплее, предупредили эксперты. Климатические изменения уже привели к изменениям в поведении птиц. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зима в Татарстане будет теплеть с каждым годом

В Татарстане в марте были положительные среднесуточные температуры, но на 1,5 градуса в среднем ниже нормы — этому способствовал пришедший антициклон. Сейчас же наступила и продлится некоторое время серия неустойчивых температур, с порывами ветра и снежными зарядами, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. «Обижаться» на холодный март не стоит, считает он, ведь это для нас, по сути, зимний месяц со средней температурой в минус 5 градусов.

Тимур Аухадеев и Юрий Переведенцев. Фото: media.kpfu.ru

— У нас в Казани переход температуры через ноль в среднем происходит с 30 марта по 2 апреля. А снег должен растаять 9—12 апреля, — спрогнозировал он.

Что интересно: зима для Казани и Татарстана в целом была теплее, чем обычно: средняя температура оказалась выше нормы на два градуса. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, февраль вообще был «единой волной тепла» и Казань в итоге впервые оказалась на положении Ростова-на-Дону, находящегося гораздо южнее столицы Татарстана, — для этого города подобные температуры в феврале как раз норма.

С другой стороны, март, напротив, выдался с аномально низкими температурами — в среднем он оказался холоднее на полтора градуса нормы. Не было в Татарстане и «суровых морозов», в редких случаях столбик термометра опускался ниже 20 градусов. И, вероятнее всего, зима в Татарстане будет теплеть с каждым годом.

Снег тает, но его покров в Татарстане до сих пор выше нормы на 10 сантиметров

Однако радоваться этому рановато: одновременно с повышением температуры из-за глобального потепления Татарстан ждут в ближайшем будущем и большие сугробы. Высота снежного покрова в итоге в этом году достигла 71 сантиметра, после чего постепенно в феврале он начал стаивать, достигнув к настоящему моменту 44 сантиметра — это все равно выше нормы на 10 сантиметров.

Самыми богатыми на осадки стали январь и февраль: в первом случае норма была превышена на 30%, во втором — вообще в два раза. Март, напротив, стал одним из самых «засушливых» месяцев за всю историю наблюдения. И влажность в среднем не превышала 60% при норме в 75%.

Татарстан ждут в ближайшем будущем большие сугробы. Фото: Анна Сейтумерова

Тимур Аухадеев предупредил также, что как раз сегодня, со среды на четверг, ожидается и резкое повышение давления, что может сказаться на метеозависимых людях.

Сентябрь будет более жарким

В апреле же в Татарстане наконец-то ожидается весна, и гораздо более теплая, чем ранее: с повышением средней температуры на 1—1,5 градуса. С другой стороны, восточные районы Татарстана могут «недобирать осадков», предупредили ученые КФУ.

Май же по погоде, скорее всего, окажется в пределах нормы, со средней температурой в 13,5 градуса и осадками в 40—45 мм. Таким же «нормальным» окажется и июнь с температурой в среднем выше 17 градусов и большими ливневыми осадками в 60—65 мм. Июль будет холоднее, чем обычно, август — «нормальным», с июньскими температурами, в среднем около 17 градусов выше нуля, и с осадками около 60 мм. А вот сентябрь окажется гораздо более жарким, да еще и с недобором осадков.



Переведенцев напомнил (об этом «Реальное время» писало еще в начале февраля этого года), что главным риском глобального потепления не является повышение средней температуры на планете вообще. Это повышение вероятности экстремальных метеорологических событий. Нас, по прогнозам, ждет рост числа стихийных бедствий: от весенних наводнений, которых однозначно будет больше из-за небывалого снежного покрова, до летних смерчей и летних же засух.

Сентябрь в Татарстане окажется гораздо более жарким, да еще и с недобором осадков. Фото: Анна Сейтумерова

— Температура все-таки растет, планета теплеет. Зимний темп имеет тренды по скорости повышения средней температуры на 1 градус за 10 лет. Если он продолжится, через 100 лет мы получим зиму на 10 градусов теплее, чем сегодня. А лето — на полградуса теплее, — сообщил Переведенцев.

Грачи прилетели, но отказываются гнездиться — март оказался для них тоже холодным

Изменения в первую очередь почувствовали животные и растения, которые не могут спасаться от непогоды куртками или сапогами, хотя они и способны адаптироваться к тем изменениям климата, которые стали следствиями антропогенного фактора. Холодная весна в итоге сильно нарушила обычное поведение казанских птиц, которые прилетают к нам тремя волнами в течение двух весенних месяцев. Да, в конце февраля Казань встретила грачей, которые, как и должны были, прилетели к нам первыми, отметил председатель казанского отделения Союза охраны птиц России профессор Ильгизар Рахимов. Однако на этот раз они не стали ремонтировать гнезда и гнездиться, как обычно бывает в марте.

— Грачи нам уже подсказали, что, по всей видимости, нас ждут изменения и температурные перепады. И они процесс своего гнездования притормозили. Активного строительства на гнездах мы не видим, они, как вороны и галки, рассредоточились по Казани в поисках корма, чтобы пережить это холодное время, — рассказал он.

В конце февраля Казань встретила грачей, которые, как и должны были, прилетели к нам первыми. Фото: commons.wikimedia.org

Однако потом наступили более теплые недели, и март «пришел в норму» — зацвела, например, мать-и-мачеха на прошлой неделе. Тем не менее грачам оптимизма это не добавило, в районах под Казанью они не сидят на своих гнездах — как сели наконец в самом городе. Запоздалое насиживание орнитологи отмечают и у крупных хищных птиц, а им еще труднее приходится из-за смещения сроков воспроизводства. Рахимов поделился наблюдением за одним из гнезд ворон, где самка сидела на гнезде запорошенная — «значит, первое яйцо уже отложено», а у одиночных птиц выбора и нет.

— Когда гнездовье колониальное, птицам легче. Одиночно гнездящиеся птицы в более рискованном положении находятся и могут лишиться в 2022 году потомства, — с сожалением резюмировал профессор.

Как изменения климата привели к «отлету» из столицы РТ скворцов

Глобальные изменения климата на огромных территориях Европы и Азии, которые в итоге унифицируют постепенно погодные условия, привели и к тому, что в Казань уже раньше времени прилетели чайки, почти одновременно с грачами. Сейчас «обманутые» погодой пернатые делают все, чтобы пережить холодные мартовские дни. Прилетели уже в столицу Татарстана зяблики, овсянки, зеленушки. Последнюю точку должны поставить скворцы — «как только они подлетят, будем считать, что первый эшелон птиц к нам прилетел». Численность скворцов в Казани при этом уже сократилась, и опять же из-за антропогенного фактора, но не из-за погоды: казанские коммунальщики убирают старые дуплистые деревья, а казанцы не вешают скворечники, которые могли бы их заместить.

— В итоге гнездиться им становится негде, и пары скворцов вынуждены уходить на периферию. Жалко. Потому что скворец своими песнями олицетворял когда-то приход весны, — объяснил эксперт.

Во вторую волну казанцам можно ждать прилета ласточек и трясогузок. В последнюю волну, ближе к маю, прилетит соловей, а в числе последних — стриж. Их ждут на 9 мая. Переведенцев при этом отметил, что в прошлом году в этот день в Татарстане фактически началось лето.

Многие птицы уже отказываются от перелетов на юг — а стрижи с ласточками теперь гнездятся под казанскими мостами

Птицам приходится адаптироваться, и некоторые уже не решаются на отлет на юг в осенне-зимний сезон. Зимой 2022 года не улетели некоторые утки, к ним добавились и дрозды-рябинники, составившие в итоге «конкуренцию» для зимних птиц — снегирей и свиристелей. Последние, к слову, до сих пор еще не улетели обратно на север — ведь март-то оказался «зимним».

— Сейчас мы наблюдаем в Татарстане многие южные виды птиц, которые ранее у нас не встречались. Они становятся обычными не только в пределах республики, а вплоть до Кировской области и Кольского полуострова, — рассказал Ильгизар Рахимов.

Поведение птиц в самой Казани тоже меняется со временем. Так, раньше стрижи и ласточки гнездились на чердаках старых зданий, которые по понятным причинам постепенно сносят. Теперь же эти птицы колонией живут под мостами. Они, после того как казанцы «замуровали» чердаки, стали для пернатых новым местом жительства.

Ласточки и стрижи теперь колонией живут под мостами. Фото: pixabay.com

Отсутствие чердаков стало и одной из причин уменьшения количества воробьев и голубей в Казани. Домовой воробей вообще почти пропал. А голубей, которые когда-то в огромном количестве были в каждом дворе, стало заметно меньше по другой антропогенной причине: сортировка мусора и вообще «мусорная реформа» значительно уменьшили возможности для прокорма сизого голубя.