Казанские вузы оказались в лидерах рейтинга лучших университетов по предметным областям

Казанские вузы оказались в числе лучших по конкретным направлениям подготовки в экосистеме рейтингов «Три миссии университета», проект поддержан Российским союзом ректоров (РСР), оператор проекта — Ассоциация составителей рейтингов (АСР), сообщает рейтинговое агентство RAEX.



Первые предметные рейтинги в семействе «Три миссии университета» дополнили систему академических рейтингов, в которых оценивались вузы в целом, а не их достижения в отдельных предметных областях, указал глава АСР и советник президента РСР Дмитрий Гришанков: «Теперь же стало возможным сравнивать университеты в разрезе предметных областей, причем на основании исключительно объективных критериев».

Так, Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ) в предметных рейтингах «Технологии легкой промышленности» и «Пищевые технологии» занял первое и третье места, получив соответственно 100 и 93,15 балла.

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) занял места в трех предметных рейтингах. По направлению «Педагогика» университет набрал 89,95 балла, по направлению «Биология» — 75,72 балла, по «Географии» — 69,35 балла. По каждому предмету КФУ занял третье место.

Ранее был составлен рейтинг проблемных российских вузов, в который попал и КФУ. Вуз получил 2 014 негативных оценок от обучающихся — 82% от общего количества. Положительных — чуть более 6,5%.

Маргарита Головатенко