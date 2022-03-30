Мединский: предложения Украины содержат отказ от вступления в НАТО

Фото: телеграм-канал Мединского

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина готова выполнить важнейшие требования России, чтобы в дальнейшем построить нормальные отношения с нею. Об этом сообщает RT.

По его словам, вчера украинская сторона впервые за все прошедшие годы заявила о своей готовности договариваться с Россией. Ею были переданы зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, в которых были предусмотрены отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения.

Помощник российского президента добавил, что в предложениях со стороны Украины также содержится отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов и обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет Россия.

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Накануне Мединский рассказал, что Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Предложения украинской стороны включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения. Кроме того, Киев отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.



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Дарья Акимова