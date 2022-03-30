Ставку по льготной ипотеке увеличили до 12%

Максимальную ставку по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12%. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал соответствующее постановление.

— В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых, — цитирует главу российского правительства ТАСС.

Поднять ставку льготной ипотеки до 12% предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. При этом семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагалось оставить на прежних условиях.



Президент России Владимир Путин поддержал идею Хуснуллина. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.



Фото: Максим Платонов (архив)

— Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье, — объяснял Хуснуллин.



Также увеличиваются лимиты программы. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается в четыре раза — с 3 до 12 миллионов рублей, а в остальных регионах в два раза — с 3 до 6 миллионов.



За сохранение льготной ипотечной программы неоднократно высказывался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал распространить ее на индивидуальное жилье. По его мнению, это помогло бы сдержать рост цен на первичном рынке.



Татьяна Демина