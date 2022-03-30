Ставку по льготной ипотеке увеличили до 12%
Максимальную ставку по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12%. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал соответствующее постановление.
— В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых, — цитирует главу российского правительства ТАСС.
Поднять ставку льготной ипотеки до 12% предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. При этом семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагалось оставить на прежних условиях.
Президент России Владимир Путин поддержал идею Хуснуллина. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.
— Что важно: при предыдущей ключевой ставке 9,5% ставка льготной ипотеки составляла 7%. Сейчас в условиях повышения ставки ЦБ до 20% ставка льготной ипотеки — 12%, то есть мы даже расширяем поддержку ипотечного кредитования, чтобы поддержать граждан, желающих приобрести новое жилье, — объяснял Хуснуллин.
Также увеличиваются лимиты программы. Сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается в четыре раза — с 3 до 12 миллионов рублей, а в остальных регионах в два раза — с 3 до 6 миллионов.
За сохранение льготной ипотечной программы неоднократно высказывался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал распространить ее на индивидуальное жилье. По его мнению, это помогло бы сдержать рост цен на первичном рынке.
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