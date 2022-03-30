Татарстанские перевозчики обратились в ФАС с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие

Фото: Максим Платонов (архив)

Ассоциация АТП Татарстана направила обращение руководителю УФАС по республике Айрату Шафигуллину с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие. Об этом сообщил «Реальному времени» председатель организации Сергей Темляков.



По его словам, в нынешних условиях перед автотранспортными предприятиями остро встает вопрос закупки запчастей и комплектующих. В частности, перевозчики наблюдают рост цен на них. При выявлении нарушений ценообразования следует принять меры реагирования.

Фото: Максим Платонов (архив)

Автобусы выходят на маршруты ежедневно в технически исправном состоянии, заверил Темляков. Автотранспортным предприятием проводится текущее и плановое обслуживание автопарка, предпринимаются иные меры для исключения возможных ДТП.

На прошлой неделе сообщалось, что казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров. Выплаты произведены за ноябрь и декабрь. Вопрос по компенсации убытков за остальные месяцы прорабатывает Минтранс Татарстана.

Диана Жиленкова