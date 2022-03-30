В Татарстане отдали под суд еще одного обвиняемого в руководстве ОПС «Тукаевские»

Фото: «Реальное время»

Сегодня прокуратура РТ сообщила об утверждении обвинения 42-летнему руководителю преступного сообщества «Тукаевские». По данным «Реального времени», речь идет о Сергее Соборнове, который, по версии силовиков, рулил сообществом наравне с другими обвиняемыми в этом, а еще выступал организатором почти всех страховых афер ОПС.



30 обвиняемых по делу «Тукаевских» предстали перед Вахитовским райсудом Казани еще в прошлом году. Материалы по Соборнову были выделены в отдельное производство ввиду болезни, сообщали источники «Реального времени». Ознакомление с материалами дела этот обвиняемый завершил лишь в этом году. Его дело направлено в Вахитовский райсуд.

Соборнову вменяют создание преступного сообщества и все преступления данного ОПС 2014—2017 годов — вымогательства, хулиганства, разбои, мошенничества, поджоги, угон, организацию незаконной миграции.

Еще один обвиняемый в создании данного ОПС, Анатолий Агрба, находится в международном розыске.

Подробности дела — в материале «Реального времени».