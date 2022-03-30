Естественная убыль населения Казани за 2021 год составила 2 467 человек — это много или мало?

За 2021 год естественная убыль населения Казани составила 2 467 человек. Об этом сообщили на коллегии городского управления здравоохранения.

В прошлом году в столице Татарстана родились 15 763 ребенка, а умерли 18 230 человек. По данным Горздрава, коэффициент естественной убыли населения составил -2. Показатель рождаемости составляет 12,5 на тысячу человек населения, смертности — 14,5 на тысячу человек.

В сравнении с 2020 годом рождаемость увеличилась на 412 человек, смертность — на 2 130. По словам главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова, основные задачи властей в настоящее время — это продолжительность жизни татарстанцев не менее 72,2 года.



2 467 человек — это:

Около 0,019% от общего населения Казани — его численность превысила 1,3 миллиона человек, согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения 2021 года.

от общего населения Казани — его численность превысила 1,3 миллиона человек, согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения 2021 года. На 1636 человек больше , чем составляла естественная убыль населения столицы Татарстана в 2020 году — тогда она достигла 813 человек.

, чем составляла естественная убыль населения столицы Татарстана в 2020 году — тогда она достигла 813 человек. На 2 990 человек меньше показателя естественной убыли населения в Уфе в 2021 году — город потерял 5 457 человек.

показателя естественной убыли населения в Уфе в 2021 году — город потерял 5 457 человек. Население города Питерсберга , находящегося в штате Западная Виргиния, США.

, находящегося в штате Западная Виргиния, США. В 11,3 раза меньше естественной убыли населения в Санкт-Петербурге за прошлый год — этот показатель в Северной столице составил 28 032 человека.

естественной убыли населения в Санкт-Петербурге за прошлый год — этот показатель в Северной столице составил 28 032 человека. На 126 человек меньше , чем естественная убыль населения во Владивостоке за 2020 год — 2 593 человека.

, чем естественная убыль населения во Владивостоке за 2020 год — 2 593 человека. В 13,7 раза больше естественной убыли населения в Татарстане за 2019 год — тогда был прирост 180 человек.

Дарья Акимова