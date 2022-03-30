Глава МИД КНР: российско-китайские отношения продемонстрировали твердую тенденцию развития

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что российско-китайские отношения продемонстрировали твердую тенденцию развития. Об этом он сказал своему коллеге, главе МИД России Сергею Лаврову.

— С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания изменениями международной обстановки, — обратил внимание Ван И. По его мнению, они сохранили верное направление.

По мнению главы МИД КНР, желание Москвы и Пекина развивать сотрудничество в различных направлениях укрепилось, пишет ТАСС. Он выразил готовность продолжать работу с Лавровым в целях реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Китая для выведения российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства в новую эпоху.

После начала Россией специальной военной операции на Украине на Китай начали оказывать давление США. Однако Китай намерен продолжать сотрудничать с Москвой и не планирует присоединяться к антироссийским санкциям. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются.

Переговоры Ван И и Сергея Лаврова проходят в Китае, в городе Тунси. Там министр иностранных дел России примет участие в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана.



Татьяна Демина