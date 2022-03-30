В МИД КНР назвали кризис на Украине «взрывом» накопившихся проблем в сфере безопасности в Европе

Кризис на Украине «стал взрывом» противоречий в сфере безопасности, которые копились в Европе в течение длительного времени. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, Китай поддерживает усилия России и других государств, направленные на предотвращение крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине. Также КНР приветствует усилия России и Украины по продолжению переговоров, передает ТАСС.

Фото: tccb.gov.tr

Китайские власти призывают извлечь уроки из сложившегося кризиса на Украине. Так, с помощью переговоров необходимо сформировать сбалансированный и эффективный механизм поддержания безопасности в Европе.

Сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страна готова сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров России и Украины. По его словам, Пекин планирует взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для скорейшего завершения конфликта.



Диана Жиленкова