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В МИД КНР назвали кризис на Украине «взрывом» накопившихся проблем в сфере безопасности в Европе

14:39, 30.03.2022 1
В МИД КНР назвали кризис на Украине «взрывом» накопившихся проблем в сфере безопасности в Европе
Фото: ru.wikipedia.org

Кризис на Украине «стал взрывом» противоречий в сфере безопасности, которые копились в Европе в течение длительного времени. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, Китай поддерживает усилия России и других государств, направленные на предотвращение крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине. Также КНР приветствует усилия России и Украины по продолжению переговоров, передает ТАСС.

Фото: tccb.gov.tr

Китайские власти призывают извлечь уроки из сложившегося кризиса на Украине. Так, с помощью переговоров необходимо сформировать сбалансированный и эффективный механизм поддержания безопасности в Европе.

Сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страна готова сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров России и Украины. По его словам, Пекин планирует взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для скорейшего завершения конфликта.

Диана Жиленкова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:04
    Гениально, так и есть. Посмотрим как они будут решать свои проблемы.
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