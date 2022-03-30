ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по Луганску

Украинские войска ударили ракетой комплекса «Точка-У» по Луганску, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Обстрел произведен в 5.25 из Северодонецка. Согласно имеющимся данным, силовики обстреляли 125-миллиметровыми снарядами из танка населенный пункт Молочный — всего было выпущено восемь снарядов, сообщает «РИА Новости».

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при ночном обстреле снаряд попал в жилой дом и частично разрушил его.

Следком России на прошлой неделе возбудил четыре уголовных дела по обстрелам ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. По информации Следкома, с 25 по 27 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Отмечается, что в результате случившегося есть погибшие и раненые. Также повреждены многие жилые дома и другие здания.

Маргарита Головатенко