Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения и разрешил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Согласно материалам дела, истец указывал, что к категории транспортных средств должны относиться только те средства передвижения, для управления которыми необходимы водительские права. Представитель Генпрокуратуры России, выступавший ответчиком в суде, заявил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

В связи с этим суд принял решение отказать в удовлетворении иска. Отмечается, что его решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце 2021 года замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин сообщал, что статус средств индивидуальной мобильности, в том числе и электросамокатов, в стране могут определить к весне-лету 2022 года. В сентябре прошлого года российский Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Дарья Акимова