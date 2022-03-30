Замглавы МИД объяснил требование России об оплате поставок газа в рублях

Россия не меняет условия контрактов при переводе расчетов на рубли, она защищает свои интересы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

— Мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы.

Россия всегда была надежным поставщиком и намерена продолжать им быть. Рябков выразил надежду, что на Западе изменят свое решение и используют оставшееся время, чтобы найти креативное решение для выхода из сложившейся ситуации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Лидеры стран ЕС отмечали, что в контрактах на поставки российского газа указаны евро и доллары. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммит ЕС решил объединить закупки газа для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.



Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что оплата за поставки газа в рублях невозможна.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что оплата за газ в рублях будет приниматься не с завтрашнего дня. Он подчеркнул, что оплата и поставки — растянутый по времени процесс.

Татьяна Леухина