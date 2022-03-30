Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Об этом заявили в Минобороны России.

На первом этапе спецоперации ВС России планировали заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, в том числе Киев, сковать их на поле боя и без штурма городов нанести поражение. Эти цели выполнили.



В это же время российская армия решала другую задачу — в отсутствие притока свежих сил противника с запада и из центра Украины создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.



Российские войска взяли под полный контроль основные линии коммуникаций и снабжения, уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников.

Все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, отчитались в Минобороны России. Сейчас российские войска нацелены на завершение операции по полному освобождению Донбасса, передает «РИА Новости».

Вчера после российско-украинский переговоров, прошедших в Стамбуле, стало известно, что Минобороны России кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.



Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что объявление деэскалации на киевском направлении связано в том числе и с тем, что в Киеве находятся люди, которым необходимо принимать решения. Отдельно Мединский подчеркнул, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Татьяна Леухина