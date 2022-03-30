«Закрывали глаза на кражи»: в Казани посадили охранников сети Decathlon

На протяжении двух лет два магазины сети Decathlon в Казани обкрадывала группа воров, в которую входили несуны, охранники магазинов и бизнесмен, занимавшийся сбытом ворованного. К такому выводу пришел Советский райсуд Казани, приговорив пятерых фигурантов к посадке в колонию, а еще троих — к условным срокам.



Все осужденные в ходе процесса наотрез отрицали действия в составе организованной группы, сообщили «Реальному времен» в пресс-службе райсуда.

В списке краденого — спортивная одежда, велосипеды, сноуборды, лыжи, надувные матрасы, спальные мешки, рюкзаки, сумки-холодильники и многое другое.

Младшему из осужденных — 26, старшему — 58. Преступление было пресечено в июле 2020-го, уточнили в прокуратуре РТ.

Согласно приговору, как только одни участники группы набивали неоплаченным товаром сумки и корзины, старший из охранников Алексей Козлов давал команду напарникам беспрепятственно пропускать их через антикражные барьеры, не требуя предъявить чек. Поэтому даже когда металлические рамки пищали, охранники просто отворачивались, и воры спокойно покидали магазины на проспекте Ибрагимова и улице Родины. В ходе следствия это подтвердили и записи с видеокамер.

Для совершения преступлений выбирались часы, когда в магазинах много посетителей, но нет начальства.

Сбытом краденого, как установил суд, занимался бизнесмен Мурат Николаев, официальные компании которого специализировались на оптовой торговле металлами. Из приговора следует, что Николаев также сообщал Козлову, какой именно товар пользуется большим спросом. Сам предприниматель убеждал суд — о криминальном происхождении товара не подозревал.

На следствии несколько охранников рассказали, что с ведома Козлова и сами несколько раз обнесли работодателя. Так, на даче у одного из них при обыске нашли рюкзак, лыжи и чехол для них. Другой признался — украл три сноуборда и лыжи, так как ему отказались выплачивать зарплату.

Ряд участников группы остался неустановленным. Ущерб ООО «Октоблу», владельцу сети Decathlon, от действий известной восьмерки оценили в 314 тысяч рублей. Он был погашен в ходе следствия.

Алексей Козлов получил 3 года колонии общего режим за кражи и хранение наркотиков (при обыске у него нашли 47 граммов марихуаны). На 4 месяца меньше — 2 года и 8 месяцев — срок посадки охранника Павла Мантрова и трех несунов. Еще два охранника международной сети спорттоваров и бизнесмен Николаев наказаны условными сроками в 2,5 года с испытательными 2 года.

Приговор еще не вступил в силу.

Накануне французская компания Decathlon объявила о приостановке деятельности в России.

Ирина Плотникова