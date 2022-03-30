Рябков: страны БРИКС станут костяком нового миропорядка

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

Эти страны играют значительную роль в защите международного права и борьбе с санкционной политикой Запада.

Фото: wikimedia.org (архив)

Также Рябков рассказал, что Москва и Пекин постоянно ищут ответы на экстраординарные вызовы, которые исходят со стороны США и коллективного Запада. У России есть возможности для развития практического сотрудничества, новых форм взаимодействия.

— Против России ведется гибридная война коллективным Западом во главе с США. И мы должны находить экстраординарные ответы на эти вызовы. Это то, что сейчас происходит.

На прошлой неделе замглавы МИД России заявлял, что Россия сможет адаптироваться к американским санкциям. По его словам, санкции и давление США «не оказывают никакого влияния» на решимость России «двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией».



Татьяна Леухина