Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе
Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырех экспертов, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Среди экспертов есть сотрудники институтов РАН. Указ датирован 28 марта, вступает в силу со дня его подписания.
Из состава научного совета исключили директора Института Европы Алексея Громыко, директора центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александра Никитина, главного научного сотрудника института США и Канады РАН Александра Панова и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова.
По сообщениям СМИ, все исключенные из совета в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Его опубликовали на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН, указывает «РИА Новости».
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