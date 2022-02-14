Итоги дня: Валиева выступит в личном турнире ОИ, новый мэр Уфы, Путин одобрил ответ России НАТО и США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 февраля.
- После скандала с положительной допинг-пробой Спортивный арбитражный суд все же принял решение допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осталось разочарованным решением суда. Тем временем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заверило, что продолжит разбирательство по делу спортсменки.
- Несмотря на положительный исход в истории с Валиевой, Международный олимпийский комитет не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, где россияне взяли золото. Кроме того, МОК заявил, что церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят, если Камила Валиева войдет в тройку призеров.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил президенту России Владимиру Путину, что Москва изучила ответ США и НАТО на предложенный РФ проект по гарантиям безопасности и подготовила документ с реакциями. Он занял десять страниц. Глава государства концептуально одобрил подготовленный МИД документ с ответом НАТО и Вашингтону. Дипломаты в настоящее время работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам.
- Глава администрации Уфы Сергей Греков досрочно покидает свой пост и переезжает в Москву. Он станет полномочным представителем Башкирии при президенте РФ в звании вице-премьера правительства республики. Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен выходец из Татарстана, экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. В РТ он занимал должность и.о. руководителя исполкома Ютазинского района по инфраструктурному развитию и советника главы Альметьевского района по инвестиционному развитию.
- По данным синоптиков, ближе к выходным в Татарстане дневная температура составит до +1 градуса, а в выходные, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, она поднимется до +2 градусов. На протяжении недели в республике ожидаются снег, метели. В некоторые дни возможен сильный ветер. Ночью в Татарстане прогнозируется до -13 градусов.
- Фонд содействия развитию Елабужского района РТ признали банкротом — поводом стали долги перед компанией из Свердловской области «Лазер Сити 96», которая торгует пиротехникой и занимается организацией и проведением пиротехнических шоу. В январе 2020 года компания потребовала больше миллиона рублей — эти деньги фонд должен был заплатить по договору за проведение пиротехнических показов на VI Международном фестивале пиротехнического искусства «Поэзия огня. Елабуга-2019», который проводился в рамках празднования Дня Татарстана. Мероприятие состоялось 30 августа 2019 года на Шишкинских прудах, но деньги компания не получила. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разработать пятилетнюю программу социально-экономического развития Нижнекамского района. По его словам, в ней в том числе следует задействовать бизнес-структуры, поскольку город поставляет трудовые ресурсы для крупных промышленных предприятий.
- В 2021 году в Татарстане реализовали более 20 тысяч квартир и помещений в новостройках, что на 4,5% меньше, чем в 2020-м. В то же время в сравнении с допандемийным 2019 годом количество продаж увеличилось на 11%. В целом в России в 2021-м количество продаж квартир и других помещений в новостройках возросло на 17,6% и составило 898,6 тысячи сделок.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его исполнить долг перед населением страны и начать выполнять минские соглашения «во избежание необратимых последствий». По его мнению, украинский лидер обязан сделать все для сохранения мира. «Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу», — написал Кадыров.
- В Казани выставили на продажу торгово-офисный центр «Дружба», расположенный по адресу: Сибирский тракт, 13, на первых трех этажах одноименного жилого комплекса. Его собственник оценил ровно в 260 миллионов рублей. Общая площадь торгово-офисного центра, согласно объявлению, 2 620 кв. метров, из которых 2 126 «квадратов» — площадь, пригодная для аренды. Подробности — в материале «Реального времени».
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой проверить законность вовлечения подростков в съемки сериала «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. «В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слова пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом», — указала она.
- За 2021 год сумма денег, которые граждане хранят в банках на территории Татарстана, выросла на 12,2%. На 1 января 2022 года она составила 743,7 миллиарда рублей с учетом средств на счетах эскроу. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В России банки и биржи станут единственным легальным способом выйти на крипторынок, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Концепция Кабмина РФ по криптовалютам учитывает все риски, на которые обращал внимание Центробанк. Запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие новых технологий.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил разобраться с начислениями за жилищно-коммунальные услуги в январе — горожане жаловались на большие суммы в платежках. При наличии нарушений нужно принести извинения перед гражданами, заявил градоначальник.
- Заместитель префекта казанской территории «Старый город» — начальник отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ Ляйсан Мишарина переходит на работу в Московский художественный театр имени Чехова. Народный артист РФ Константин Хабенский, возглавивший МХТ им. Чехова, лично попросил мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина о ее переходе в театр.
- В Набережных Челнах пост заместителя руководителя исполкома города покинул Ильмир Исхаков, курирующий сферу строительства и архитектуры. Теперь он будет работать в Казани на новой должности.
- Завтра Государственная дума планирует рассмотреть вопрос обращения к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. На рассмотрение на пленарном заседании вынесли два постановления — их обсудят на альтернативной основе. Первое предусматривает, что после принятия его незамедлительно направляют главе государства, а второе — для изучения и отзывов отправляют в МИД РФ и другие правительственные структуры.
- Сегодня почти во всем мире отмечается День святого Валентина. Однако в ДУМ Татарстана напомнили, что мусульманам не рекомендуется его праздновать — праздник имеет языческие корни и пропагандирует свободную любовь и отношения без обязательств, это противоречит исламу, который призывает к семейным ценностям и порицает прелюбодеяние.
- В Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2022 году планируется отремонтировать 33 улицы. В частности, работы пройдут на улицах Амирхана Еники и Центральной. Последняя соединяет поселки Салмачи и Куюки с главными дорогами Казани. Ремонт затронет и дороги в казанских поселках, в том числе на улицах Люблинской, Рощинской, Запорожской и других.
- Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. За произвольный танец спортсмены набрали 131,66 балла. В общей сложности фигуристы получили 220,51 балла. По итогам прошедших дней ОИ Олимпийский комитет России в медальном зачете располагается на восьмой строчке. В тройке лидеров Норвегия, Германия и США.
- Прокуратура Казани организовала проверку информации о нападении собаки на 12-летнюю школьницу. Происшествие случилось, когда девочка возвращалась домой из школы. На месте укуса у нее остался синяк. Проверку начал и Следком — следователи устанавливают всех обстоятельств произошедшего.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об инциденте с подлодкой, которую обнаружили на Дальнем Востоке в территориальных водах России. «Совершенно непонятна, необоснованна такого рода активность на востоке», — отметил он, добавив, что судно, наиболее вероятно, принадлежит США. Подлодку удалось выдворить из территориальных вод РФ за три часа.
- В Казани в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина установят памятник народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову. Рядом с ним потребуется провести благоустройство территории.
- Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев рассказал, что в территориальный отдел Роспотребнадзора обращаются с жалобами на укусы бродячих собак жители Тукаевского района и проживающие в садовых товариществах, работники предприятий БСИ, стройбазы. В связи с этим мэр автограда Наиль Магдеев поручил городским службам обезопасить людей от бродячих собак.
Татьяна ДеминаОбществоВластьСпортФигурное катание БашкортостанТатарстан
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