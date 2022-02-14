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Заместитель префекта территории «Старый город» в Казани переходит в МХТ им.Чехова

11:29, 14.02.2022 3
Заместитель префекта территории «Старый город» в Казани переходит в МХТ им.Чехова
Фото: kzn.ru

Заместитель префекта территории «Старый город» — начальник отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ Ляйсан Мишарина переходит на работу в Московский художественный театр имени Чехова. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Народный артист РФ Константин Хабенский, возглавивший МХТ им.Чехова с конца октября прошлого года, лично попросил мэра Казани Ильсура Метшина о переходе Мишариной в театр.

Фото: wikipedia.org

Ляйсан Мишарина в течение почти трех лет возглавляла благотворительный фонд «Оперение» в Казани. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента социальных и культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» и заместителя руководителя департамента культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов». Метшин вручил Мишариной знак отличия «За безупречную службу Казани».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураКультура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:35
    в клининговую службу театра?
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  • Анонимно 11:52
    хороших специалистов всегда переманивают
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  • Анонимно 12:23
    Надо же, поздравления!
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