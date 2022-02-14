Заместитель префекта территории «Старый город» в Казани переходит в МХТ им.Чехова

Заместитель префекта территории «Старый город» — начальник отдела организационной работы и взаимодействия со СМИ Ляйсан Мишарина переходит на работу в Московский художественный театр имени Чехова. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Народный артист РФ Константин Хабенский, возглавивший МХТ им.Чехова с конца октября прошлого года, лично попросил мэра Казани Ильсура Метшина о переходе Мишариной в театр.

Фото: wikipedia.org

Ляйсан Мишарина в течение почти трех лет возглавляла благотворительный фонд «Оперение» в Казани. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента социальных и культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» и заместителя руководителя департамента культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов». Метшин вручил Мишариной знак отличия «За безупречную службу Казани».

Татьяна Леухина