WADA разочаровано решением CAS не отстранять Валиеву от Олимпиады

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не отстранять фигуристку Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине. Об этом говорится в релизе агентства.

Согласно информации, полученной WADA, допинг-проба Валиевой не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, из-за чего лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца.

СAS сообщил, что апелляции МОК, ISU и WADA отклонены, и принял решение допустить Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады. Антидопинговое агентство в своем релизе отметило, что разочаровано таким решением.

Также в CAS подчеркнули, что в отношении Валиевой будет проведена дисциплинарная процедура по поводу положительной допинг-пробы, но в сложившихся обстоятельствах недопуск фигуристки до личного турнира Игр нанес бы ей непоправимый ущерб.

Фото: Олимпийский комитет России

Ранее сообщалось, что Камила Валиева появилась на официальной тренировке после допуска к турниру. Завтра, 15 февраля, стартует короткая программа в женском одиночном катании.

Сегодня Спортивный арбитражный суд принял решение допустить фигуристку до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что продолжит разбирательство по делу Валиевой о положительной допинг-пробе.



Максим Кокунин