МОК: церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят, если Валиева войдет в тройку призеров

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Об этом говорится в релизе организации.

Также церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят, если российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева войдет в тройку призеров.

Фото: olympic.ru

Сегодня Спортивный арбитражный суд принял решение допустить фигуристку до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заверило, что продолжит разбирательство по делу Валиевой о положительной допинг-пробе. А Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что разочаровано решением суда.

После этого Камила вышла на официальную тренировку перед короткой программой в женском одиночном катании.

История с допинг-пробой началась на прошлой неделе в Пекине, когда перенесли церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. Выяснилось, что взятая в декабре проба Камилы дала положительный результат на триметазидин.

Татьяна Леухина