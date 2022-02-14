Следком начал проверку после нападения собаки на 12-летнюю девочку в Казани

Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений о том, что в Казани бездомная собака укусила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Фото: sledcom.ru

Ранее проверку по факту инцидента начала проводить прокуратура. Инцидент произошел на улице Карбышева. Собака укусила девочку за ногу, когда та возвращалась домой из школы. Серьезных травм ребенок не получил.



Татьяна Леухина