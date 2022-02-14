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Следком начал проверку после нападения собаки на 12-летнюю девочку в Казани

11:48, 14.02.2022 1
Следком начал проверку после нападения собаки на 12-летнюю девочку в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений о том, что в Казани бездомная собака укусила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: sledcom.ru

Ранее проверку по факту инцидента начала проводить прокуратура. Инцидент произошел на улице Карбышева. Собака укусила девочку за ногу, когда та возвращалась домой из школы. Серьезных травм ребенок не получил.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:12
    собака могла просто во время игры прикусить, меня так кусала домашняя чау чау. Был приличный синяк и даже кожу слегка содрала. Я же не побежала в прокуратуру ябедничать и требовать отлов...так что ситуация двоякая. Девочка сама играла с ней, наверное.
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