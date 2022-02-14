Торгово-офисный центр в казанском ЖК «Дружба» продают за четверть миллиарда
2 620 «квадратов» за 260 миллионов
В Казани выставили на продажу торгово-офисный центр «Дружба», расположенный по адресу: Сибирский тракт, 13, на первых трех этажах одноименного жилого комплекса. Его собственник оценил ровно в 260 миллионов рублей. Застройщиком комплекса является группа «Унистрой».
Общая площадь торгово-офисного центра, согласно объявлению, 2 620 кв. метров, из которых 2 126 «квадратов» — площадь, пригодная для аренды. То есть, по сути, один квадратный метр оценивается почти в 100 тысяч рублей. Как заверяет продавец, на данный момент здание полностью загружено арендаторами. Это супермаркет Spar, магазин цифровой и бытовой техники DNS, магазин «Любимый книжный» и так далее.
Торгово-офисный центр построен не так давно, всего лишь восемь лет назад, в 2014 году. Объект оснащен системой кондиционирования и вентиляции, противопожарной сигнализацией и пунктом охраны. Кроме того, в здании ведется видеонаблюдение.
Среди преимуществ торгово-офисного центра продавец указывает расположение на первой линии и высокий автомобильный трафик. Кроме того, прямо перед зданием имеется парковка, правда, всего лишь на 50 машино-мест.
Причины продажи торгово-офисного центра в объявлении не указаны. Финансовые показатели работы объекта продавец тоже предпочел не указывать.
Аренда от 1 до 1,7 тысячи за «квадрат»
К слову, несмотря на то, что в объявлении указано, что торгово-офисный центр по ул. Сибирский тракт, 13 на 100% загружен арендаторами, на том же сайте объявлений размещена информация о возможности арендовать помещения в этом здании. Найти можно как минимум два таких объявления.
Так, например, предлагается арендовать помещение площадью 427,6 кв. метра, расположенное на 2/3 этаже торгово-офисного центра. При условии заключения договора на 11 месяцев и более первый месяц один «квадрат» будет стоить 700 рублей, оставшиеся начиная со второго — 1000 рублей. То есть в месяц придется платить 427,6 тысячи рублей. Разместить в этом помещении можно как офис, так и торговую площадку, уверяет автор объявления.
В этом же торгово-офисном центре помещение в 343,6 «квадрата» предлагают к аренде с базовой ставкой 1,7 тысячи рублей в месяц за один квадратный метр. То есть полная сумма составит 584 тысячи рублей в месяц. Расположено помещение на первом этаже и имеет отдельный вход.
Арендовать или покупать?
На рынке коммерческой недвижимости Казани можно найти самые разные предложения от продавцов. Объявления начали появляться с начала 2022 года.
Так, например, в прошлом месяце в столице Татарстана выставляли на продажу административное здание по Чистопольской, 9б за 110 миллионов рублей, трехэтажное офисное здание за 75 миллионов рублей по адресу: улица Габдуллы Тукая, 62, офисное помещение класса B+, расположенное почти в центре Казани — на улице Масгута Латыпова, 24, за 51,5 миллиона рублей. На этом список не заканчивался, а с тех пор появились новые предложения.
По мнению экспертов, бизнесменам стало выгоднее покупать, нежели арендовать офисное помещение. Инвестиции в коммерческую недвижимость, по их словам, не менее надежны, чем в жилую: это ликвидный и постоянно растущий в цене актив.
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