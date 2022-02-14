Торгово-офисный центр в казанском ЖК «Дружба» продают за четверть миллиарда

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

2 620 «квадратов» за 260 миллионов

В Казани выставили на продажу торгово-офисный центр «Дружба», расположенный по адресу: Сибирский тракт, 13, на первых трех этажах одноименного жилого комплекса. Его собственник оценил ровно в 260 миллионов рублей. Застройщиком комплекса является группа «Унистрой».

Общая площадь торгово-офисного центра, согласно объявлению, 2 620 кв. метров, из которых 2 126 «квадратов» — площадь, пригодная для аренды. То есть, по сути, один квадратный метр оценивается почти в 100 тысяч рублей. Как заверяет продавец, на данный момент здание полностью загружено арендаторами. Это супермаркет Spar, магазин цифровой и бытовой техники DNS, магазин «Любимый книжный» и так далее.

Торгово-офисный центр построен не так давно, всего лишь восемь лет назад, в 2014 году. Объект оснащен системой кондиционирования и вентиляции, противопожарной сигнализацией и пунктом охраны. Кроме того, в здании ведется видеонаблюдение.

Среди преимуществ торгово-офисного центра продавец указывает расположение на первой линии и высокий автомобильный трафик. Кроме того, прямо перед зданием имеется парковка, правда, всего лишь на 50 машино-мест.



Причины продажи торгово-офисного центра в объявлении не указаны. Финансовые показатели работы объекта продавец тоже предпочел не указывать.

Прямо перед зданием имеется парковка, правда, всего лишь на 50 машино-мест. Фото wikimapia.org

Аренда от 1 до 1,7 тысячи за «квадрат»

К слову, несмотря на то, что в объявлении указано, что торгово-офисный центр по ул. Сибирский тракт, 13 на 100% загружен арендаторами, на том же сайте объявлений размещена информация о возможности арендовать помещения в этом здании. Найти можно как минимум два таких объявления.

Так, например, предлагается арендовать помещение площадью 427,6 кв. метра, расположенное на 2/3 этаже торгово-офисного центра. При условии заключения договора на 11 месяцев и более первый месяц один «квадрат» будет стоить 700 рублей, оставшиеся начиная со второго — 1000 рублей. То есть в месяц придется платить 427,6 тысячи рублей. Разместить в этом помещении можно как офис, так и торговую площадку, уверяет автор объявления.

В этом же торгово-офисном центре помещение в 343,6 «квадрата» предлагают к аренде с базовой ставкой 1,7 тысячи рублей в месяц за один квадратный метр. То есть полная сумма составит 584 тысячи рублей в месяц. Расположено помещение на первом этаже и имеет отдельный вход.

В прошлом месяце в столице Татарстана выставляли на продажу административное здание по Чистопольской, 9б за 110 миллионов рублей. Фото 2gis.com

Арендовать или покупать?

На рынке коммерческой недвижимости Казани можно найти самые разные предложения от продавцов. Объявления начали появляться с начала 2022 года.

Так, например, в прошлом месяце в столице Татарстана выставляли на продажу административное здание по Чистопольской, 9б за 110 миллионов рублей, трехэтажное офисное здание за 75 миллионов рублей по адресу: улица Габдуллы Тукая, 62, офисное помещение класса B+, расположенное почти в центре Казани — на улице Масгута Латыпова, 24, за 51,5 миллиона рублей. На этом список не заканчивался, а с тех пор появились новые предложения.

По мнению экспертов, бизнесменам стало выгоднее покупать, нежели арендовать офисное помещение. Инвестиции в коммерческую недвижимость, по их словам, не менее надежны, чем в жилую: это ликвидный и постоянно растущий в цене актив.

Что касается аренды, то в 2021 году ее ставка за офисное помещение площадью свыше тысячи «квадратов» в центре Казани достигла исторического максимума — 2 500 рублей за кв. м в месяц, включая НДС. Как писала в своей авторской колонке для «Реального времени» управляющий партнер Perfect RED Юлия Прохорова, «выход на рынок одновременно нескольких крупных офисных объектов привел бы к снижению ставок аренды. Однако, учитывая проектируемые и строящиеся объекты, Казани в ближайшее время это не грозит».



Татьяна Демина