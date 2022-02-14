Путин: расширение НАТО на восток «бесконечное и очень опасное»

Президент России Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложения по гарантиям безопасности. На встрече он назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным».

Лавров напомнил, что Москва изучила ответ США и Североатлантического Альянса на предложенный РФ проект по гарантиям безопасности. По его словам, первая часть документа полностью не удовлетворяет Россию. Вторую часть ответа министр иностранных дел назвал более конструктивной.

Он добавил, что Россия подготовила документ с реакцией на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Он занимает десять страниц, пишет ТАСС.

Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. Там же содержится пункт о нерасширении НАТО на Восток.



В конце прошлого месяца посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона и НАТО. Издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального документа, из которого следовало, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности.



Путин отмечал, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Он заявил, что Россия не увидели адекватного учета своих ключевых требований.

