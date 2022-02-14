Минфин назвал легальный способ выйти на крипторынок

В России банки и биржи станут единственным легальным способом выйти на крипторынок. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Концепция кабмина России по криптовалютам учитывает все риски, на которые обращал внимание ЦБ. Моисеев подчеркнул, что запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие новых технологий.

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К людям, которые не захотят использовать легальные выходы на рынок криптовалюты, будут применять соответствующие меры ответственности, передает «РИА Новости» слова замминистра финансов.

На прошлой неделе правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Согласно документу, их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.



Татьяна Леухина