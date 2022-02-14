Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире на Олимпиаде

Фото: Олимпийский комитет России

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд.

На Олимпиаде короткую программу фигуристки продемонстрируют 15 февраля, а произвольную — 17 февраля.

Фото: olympic.ru

На прошлой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки.

На фоне скандала 15-летняя спортсменка не осталась без поддержки. Например, вчера ее поддержал двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал ей «не прятать лица» и «гордо ходить», побеждая всех.

Напомним, Валиева стала первой фигуристкой, которая исполнила прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Она набрала 178,92 балла и заняла первое место.

Диана Жиленкова