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Замруководителя исполкома Челнов Ильмир Исхаков покинул свой пост

09:15, 14.02.2022
Замруководителя исполкома Челнов Ильмир Исхаков покинул свой пост
Фото: instagram.com/rimmarav

Замруководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков, курирующий сферу строительства и архитектуры, покидает свой пост. Это связано с переходом на работу в Казань, сообщается в Instagram пресс-секретаря мэра города Риммы Мухаметзяновой.

Ильмир Исхаков шесть лет проработал в челнинском исполкоме. Сначала возглавлял Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития, а после стал заместителем руководителя исполкома. Теперь на эту должность должны объявить конкурс.

В конце января в Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева. До этого она руководила центром подростково-молодежных клубов «Подросток».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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