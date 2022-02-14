В банках Татарстана граждане хранят более 743,7 миллиарда рублей — это много или мало?
На 1 января 2022 года в банках на территории Татарстана граждане хранили 743,7 миллиарда рублей. Сумма указана с учетом средств на счетах эскроу, сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ. За год эта сумма выросла на 12,2%.
На долю рублевых вкладов приходится 84,9% всех привлеченных средств — 631,5 миллиарда рублей (+10,8%). Вклады в иностранной валюте увеличились за год на 20,7%, до суммы, эквивалентной 112,1 млрд рублей.
— Банковские вклады остаются популярным инструментом для сбережения. Они имеют гарантированную доходность, хранящиеся на них деньги застрахованы государством в сумме до 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях — до 10 млн рублей, — говорит управляющий Отделением — НБ по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.
743,7 миллиарда рублей сбережений граждан в банках Татарстана — это:
- $9,7 миллиарда.
- На 12,2% больше, чем год назад.
- На 173,2 миллиарда больше объема средств на срочных депозитах юридических лиц в Татарстане — на 1 января 2022-го это 570,5 миллиарда рублей.
- Более чем два годовых бюджета Татарстана — на 2022 год доходы прогнозируются на уровне чуть более 300 миллиардов рублей.
- В 2,6 раза больше, чем лежит на счетах татарстанских организаций — 276,8 миллиарда рублей.
- В четыре раза меньше объема средств, которые лежат на банковских вкладах жителей Санкт-Петербурга — на начало 2022 года сумма впервые превысила 3 триллиона рублей.
- В 11,6 раза больше объема привлеченных в Северной Осетии банками средств на начало года — 64 миллиарда рублей.
- Примерно 46-я часть от всех средств населения в российских банках — за 2021 года они выросли на 5,7%, до 34,7 триллиона рублей.
- Более чем в два раза больше ипотечного портфеля в Татарстане — на 1 января 2022 года он составил 347,6 миллиарда рублей.
- Почти в 93 раза больше задолженности татарстанцев за жилищно-коммунальные услуги — на 1 января 2022 года это почти 8 миллиардов рублей.
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