В банках Татарстана граждане хранят более 743,7 миллиарда рублей — это много или мало?

На 1 января 2022 года в банках на территории Татарстана граждане хранили 743,7 миллиарда рублей. Сумма указана с учетом средств на счетах эскроу, сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ. За год эта сумма выросла на 12,2%.

На долю рублевых вкладов приходится 84,9% всех привлеченных средств — 631,5 миллиарда рублей (+10,8%). Вклады в иностранной валюте увеличились за год на 20,7%, до суммы, эквивалентной 112,1 млрд рублей.

— Банковские вклады остаются популярным инструментом для сбережения. Они имеют гарантированную доходность, хранящиеся на них деньги застрахованы государством в сумме до 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях — до 10 млн рублей, — говорит управляющий Отделением — НБ по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.



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743,7 миллиарда рублей сбережений граждан в банках Татарстана — это:

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, чем год назад. На 173,2 миллиарда больше объема средств на срочных депозитах юридических лиц в Татарстане — на 1 января 2022-го это 570,5 миллиарда рублей.

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Дарья Пинегина