Мэр Уфы Сергей Греков станет полпредом Башкирии при президенте России

Ушедший сегодня в отставку мэр Уфы Сергей Греков займет пост полномочного представителя Башкирии при президенте РФ в звании вице-премьера правительства региона. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

— Потому что мы подумали, что усилия, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Николаевича, нам нужен будет в Москве, — приводит слова главы Башкирии РБК.

Предложение занять должность главы администрации Уфы поступило Ратмиру Мавлиеву, который ранее находился на посту мэра Нефтекамска. Напомним, Мавлиев уже претендовал на пост мэра Уфы в 2020 году, когда скончался тогдашний градоначальник Ульфат Мустафин.

Сейчас пост полномочного представителя Башкирии при президенте РФ занимает Умарпаша Ханалиев. Предполагается, что он станет специальным представителем республики по инвестиционной деятельности. Соответствующий указ подпишут сегодня.

В прошлом месяце стало известно, что в стране в I квартале этого года могут произойти губернаторские отставки. Источники предполагают, что в этот период могут покинуть должности до девяти человек.

Диана Жиленкова