Прокуратура Казани начала проверку после нападения собаки на 12-летнюю девочку на ул. Карбышева

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани организовала проверку информации о нападении собаки на 12-летнюю школьницу. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура даст оценку исполнения должностными лицами органов местного самоуправления законодательства РФ при обращении с бездомными животными. По результатам проверки надзорное ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.

Происшествие случилось в Казани на ул. Карбышева — собака укусила девочку за ногу, когда та возвращалась домой из школы. Школьница сильных травм не получила, по словам ее матери, на месте укуса остался синяк, сообщает «Татарстан 24».

Напомним, в июле 2021 года казанские власти анонсировали глобальный план — сделать столицу Татарстана городом, где не будет бродячих животных. К проблеме планировали подойти серьезно: изучить мировой опыт, привлечь специалистов, усовершенствовать законодательство и т. д.



Фото: Василий Иванов (архив)

Однако жители Казани продолжают жаловаться на стаи бездомных собак. Так, 25 января в мэрии сообщили, что с начала 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных животных от горожан поступило около 350 заявок.

