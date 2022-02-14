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Магдеев поручил разобраться с начислениями за ЖКУ и принести извинения

12:40, 14.02.2022
Магдеев поручил разобраться с начислениями за ЖКУ и принести извинения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил разобраться с начислениями за жилищно-коммунальные услуги в январе. Слова градоначальника публикует в Instagram пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

— Справедливо будет по всем таким фактам еще раз произвести перерасчет, об этом гражданам сказать, — сказал он в ходе «делового понедельника» в исполкоме города.

При наличии нарушений нужно принести извинения перед гражданами, заявил Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлый понедельник власти Челнов ответили на жалобы местных жителей, которые обратили внимание на большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев отметил, что большие суммы могут быть связаны с долгами на коммунальные услуги, поскольку сильных морозов в январе не было. На субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил властям оперативно реагировать на жалобы жителей по поводу повышенных счетов за отопление.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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