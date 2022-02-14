В Татарстане продажи новостроек снизились на 4,5%

В России в 2021 году количество продаж квартир и других помещений в новостройках возросло на 17,6% и составило 898,6 тысячи сделок. Однако в трех регионах продажи все же снизились — в их числе и Татарстан. В прошлом году в республике реализовали более 20 тысяч квартир и помещений в новостройках. Это на 4,5% меньше, чем в предыдущем году. В то же время в сравнении с допандемийным 2019 годом количество продаж увеличилось на 11%.



Так, в 2019 году в Татарстане количество заключенных договоров участия в долевом строительстве составило 18,2 тысячи, в 2020 — 21,1 тысячи, в 2022 — 20,2 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди российских регионов продажи квартир и других помещений в новостройках сильнее всего упали в Санкт-Петербурге. В городе число сделок сократилось на 5,3 тысячи, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. Подобная динамика наблюдается не первый год. Это объясняется резким ростом стоимости жилья. Здесь цены росли быстрее, чем в среднем по стране.



Тем временем растут продажи в Приморском крае. По итогам прошлого года в регионе заключили 10,4 тысячи договоров долевого участия. Рост составил 55,5%. Кроме того, это более чем в два раза больше, чем в 2019 году, сообщает РБК.



Также сегодня стало известно, что столица Татарстана попала в «желтую зону» рынка недвижимости, где стоимость покупки жилья в ипотеку обходится в 1,3—1,6 раза дороже аренды. Если рассматривать наиболее дорогой сегмент недвижимости, то средний срок ипотеки может стоить свыше 40 млн рублей, а аренда за тот же период — в 32 млн.



«По низу рынка» аренда недвижимости может обойтись в 3,1 млн рублей против 4,9 млн за первичное жилье в ипотеку и 4 млн — за вторичное. А вот дороже всего ипотека по сравнению с арендой жилья обходится в Москве и Санкт-Петербурге.



Диана Жиленкова