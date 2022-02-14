В Татарстане на этой неделе ожидается потепление до +2 градусов, но без метелей не обойдется

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление. По прогнозу синоптиков, ближе к выходным дневная температура составит до +1 градуса, а в выходные, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, она поднимется до +2 градусов.

Во вторник, 15 февраля, в Татарстане ожидается небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах республики возможен туман, а днем местами слабая метель. Ночью температуры опустятся до -6... -11°С, а днем ожидается от -1 до -6°С.

В среду и четверг, 16 и 17 февраля, в Татарстане осадки маловероятны. Ночью похолодает до -6... -13 градусов. Днем температура воздуха составит от -1 до -6°С.

В пятницу, 18 февраля, большая часть суток в Татарстане пройдет без существенных осадков. К концу дня в западных районах республики начнется снег, местами с метелью. Порывы ветра усилятся до 15—20 м/с. Ночью прогнозируется от -2... -7°С, а днем резко потеплеет — ожидается до -4... +1°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля, в Татарстане установится теплая погода, воздух прогреется до +2 градусов. Ожидается снег, местами мокрый, метели и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

Отметим, что это намного выше нормы — для февраля она составляет примерно -10 градусов.

Синоптики предупреждают, что сильный снег, в том числе и мокрый, может привести к сходу снега и льда с крыш зданий и других поверхностей.

Напомним, для февраля месячная норма осадков составляет 37 миллиметров. В Казани она уже превышена, так как с 1 февраля и по состоянию на 6.00 10 февраля в городе выпало 34 миллиметра осадков.