Российские фигуристы завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине

Фото: Олимпийский комитет России

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. Это уже 18-я награда российской сборной на Олимпиаде.

За произвольный танец спортсмены набрали 131,66 балла. В общей сложности фигуристы получили 220,51 балла.

Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 136,15 балла в произвольном танце и 226,98 балла в сумме. Таким образом, французские фигуристы обновили мировой рекорд по сумме баллов.

Бронзовую медаль завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набравшие 130,89 балла в произвольной программе и 218,02 балла в сумме, передает «РИА Новости».

В предыдущий раз награду российской сборной принесла конькобежка Ангелина Голикова, получившая бронзовую медаль в дистанции 500 метров. Спортсменка преодолела ее за 37,21 секунды. Первенство завоевала американка Эрин Джексон, а серебряную медаль получила японка Михо Такаги.

Диана Жиленкова