В Казани установят памятник народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана установят памятник народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, монумент будет расположен в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина. Также необходимо определить балансодержателя памятника, провести работу по его установке и благоустройству прилегающей территории.

Рашит Вагапов родился в 1908 году. Учился в Нижегородском татарском педагогическом техникуме и Татарской оперной студии в Москве. В 1938—1940 гг. служил актером в Московском доме татарской культуры. В 1941 году стал солистом Татарской государственной филармонии. Имеет звания заслуженного и народного артиста ТАССР.

В ноябре было принято решение об установке в городе памятной доски летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Местом для мемориала стал казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта.

Диана Жиленкова