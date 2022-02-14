Мэр Уфы Сергей Греков ушел в отставку
Глава администрации Уфы Сергей Греков покидает должность, а его обязанности может исполнять Ратмир Мавлиев, ранее занимавший пост мэра Нефтекамска.
По данным источника в башкирском правительстве, в Нефтекамске уже состоялось заседание совета, на котором депутаты приняли досрочную отставку Мавлиева, передает «РИА Новости».
Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев уже претендовал на пост мэры Уфы в 2020-м, когда ушел из жизни тогдашний градоначальник Ульфат Мустафин.
В январе сообщалось, что в России в I квартале этого года могут произойти губернаторские отставки. По данным источников, в этот период с поста могут уйти до девяти человек.
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