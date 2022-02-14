В Набережных Челнах усилят надзор за бродячими собаками

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил городским службам обезопасить людей от бродячих собак. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что в Челнах работает специализированная служба по отлову собак. За январь она отловила 99 собак. Челнинцы могут оставлять заявки на отлов животных по номеру 30-55-57.

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев рассказал, что в территориальный отдел Роспотребнадзора в Набережных Челнах обращаются с жалобами на укусы бродячих собак жители Тукаевского района, а также проживающие в садовых товариществах, работники предприятий БСИ, стройбазы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы проектируем строительство нового приюта, будут выделены финансовые ресурсы на то, чтобы эту проблему решить. Понятно, что их нужно изолировать, соответствующие условия должны быть для них. Наша задача — обезопасить граждан, в первую очередь детей, и взрослых тоже, — заявил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Сегодня прокуратура Казани начала проверку информации о нападении собаки на 12-летнюю школьницу. Происшествие случилось на улице Карбышева: собака укусила девочку за ногу, когда та возвращалась домой из школы. Школьница сильных травм не получила, по словам ее матери, на месте укуса остался синяк.



Татьяна Леухина