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Минниханов предложил разработать пятилетнюю программу социально-экономического развития Нижнекамского района

16:15, 14.02.2022
Минниханов предложил разработать пятилетнюю программу социально-экономического развития Нижнекамского района
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разработать пятилетнюю программу социально-экономического развития Нижнекамского района, с такой инициативой он выступил на совещании по вопросу развития района.

По его словам, в программе в том числе следует задействовать бизнес-структуры, поскольку город поставляет трудовые ресурсы для крупных промышленных предприятий.

«И для республики Нижнекамск является одним из крупнейших промышленных центров. Программа должна быть принята и найти отражение в наших республиканских программах», — сказал Рустам Минниханов.

Отчетная депутатская сессия, посвященная социально-экономическому развитию муниципального района в 2021 году, прошла сегодня в Нижнекамске. Выступая перед участниками сессии, президент Татарстана подчеркнул важность возводимого «Нижнекамскнефтехимом» комплекса ЭП-600.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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