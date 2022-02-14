Путин одобрил проект МИД с ответами по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект МИД с ответами РФ по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что дипломаты в настоящее время работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам.

Сегодня Путин обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложения по гарантиям безопасности. На встрече он назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным». Лавров напомнил, что Москва изучила ответ США и Североатлантического Альянса на предложенный РФ проект по гарантиям безопасности. По его словам, первая часть документа полностью не удовлетворяет Россию. Вторую часть ответа министр иностранных дел назвал более конструктивной.

На этой встрече было озвучено, что Россия подготовила документ с реакцией на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Он занимает десять страниц.

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В конце прошлого месяца посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона и НАТО. Издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального документа, из которого следовало, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности.



Путин отмечал, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Он заявил, что Россия не увидела адекватного учета своих ключевых требований.

Маргарита Головатенко