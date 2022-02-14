Пиротехническое шоу на День Татарстана довело Фонд содействия развитию Елабуги до банкротства

Фонд «погорел» на пиротехническом шоу

Фонд содействия развитию Елабужского района Татарстана признали банкротом — поводом стали долги перед компанией из Свердловской области «Лазер Сити 96», которая торгует пиротехникой, а также занимается организацией и проведением пиротехнических шоу.

История началась в январе 2020 года, когда «Лазер Сити 96» потребовала больше миллиона рублей — эти деньги фонд должен был заплатить по договору за проведение пиротехнических показов на VI Международном фестивале пиротехнического искусства «Поэзия огня. Елабуга-2019», который проводился в рамках празднования Дня Татарстана. Мероприятие состоялось 30 августа 2019 года на Шишкинских прудах, но деньги компания не получила.

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону компании и удовлетворил иск. Решение вступило в силу 10 августа 2021 года, однако фонд так и не выплатил долг, который к тому моменту вырос уже до 1,1 миллиона рублей. Тогда «Лазер Сити 96» подала в Арбитражный суд Татарстан иск о признании Фонда развития банкротом.

Сначала там ввели наблюдение сроком до конца декабря 2021-го, а требования компании включили в реестр кредиторов. Суд неоднократно переносился и наконец состоялся в начале февраля. В итоге фонд признали банкротом, в отношении него открыли процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев — до 8 августа 2022 года.

Комментарий от «Лазер Сити 96» получить не удалось, как и от самого фонда.

Фестиваль состоялся 30 августа 2019 года на Шишкинских прудах. Фото: городелабуга.рф

Фонд создавался для улучшения условий жизни населения

Фонд содействия развитию Елабужского района был создан 16 декабря 2015 года для «дальнейшего развития муниципального образования, совершенствования его инфраструктуры, улучшения условий жизни населения».

Фонд формирует имущество на основе добровольных взносов, «финансирует общественно полезные программы и мероприятия за счет своих и привлеченных средств». Например, в 2018 году он собирал деньги на организацию праздничных мероприятий 9 Мая, ремонт квартир ветеранов, ремонт памятников и обелисков героям Великой Отечественной войны. Итого на День Победы фонд потратил 1,9 миллиона рублей, еще 2,8 миллиона ушло на День города, 2,1 миллиона — на Сабантуй, 2,4 миллиона — на Новый год.

Фонд формирует имущество на основе добровольных взносов, «финансирует общественно полезные программы и мероприятия за счет своих и привлеченных средств». Фото: elabuga-rt.ru

Цели фонда, согласно уставу, следующие:

разработка и реализация инвестиционной программы с учетом приоритетов, обозначенных в программе социально-экономического развития Елабужского района;

участие в разработке программ в области образования, науки, культуры, искусства, просвещения, профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;

формирование общечеловеческих ценностей и самосознания;

оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;

содействие духовному и гармоничному развитию личности;

содействие защите материнства, детства и отцовства;

укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов;

социальная поддержка и защита граждан;

поддержка предпринимательства;

благотворительная поддержка инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение социальных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем.

Фонд входит в реестр зарегистрированных некоммерческих организаций (НКО) и на 100% является структурой Совета Елабужского района. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он входит в список юрлиц, которые предоставляли налоговую отчетность более года. Последний раз фонд предоставлял финансовую отчетность за 2016 год — тогда он получил прибыль в размере 983 тысяч рублей.



Дарья Пинегина