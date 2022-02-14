Новости общества

16:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Волынец обратилась к прокурору Татарстана с просьбой проверить законность съемок сериала «Слово пацана»

14:58, 14.02.2022 1
Волынец обратилась к прокурору Татарстана с просьбой проверить законность съемок сериала «Слово пацана»
Фото: pixnio.com

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой проверить законность вовлечения подростков в съемки сериала «Слово пацана». Об этом сообщает «Интерфакс».

— В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слова пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколение негативным образом, — считает Волынец.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Также детский омбудсмен Татарстана просит сценаристов фильма предоставить ей сценарий.

В начале февраля в Казани прошел кастинг на съемки в сериале «Слово пацана». На него приглашали в том числе и подростков. В столице Татарстана пробы завершились досрочно. После этого кастинг стартовал в Челнах, однако его отменили из-за эпидситуации.

Снять кинофильм о «казанском феномене» вызвался российский кинорежиссер Жора Крыжовников. Ожидается, что это будет экранизация книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьКультураИстория Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:38
    Полностью поддерживаю. Героизация криминальной жизни - не самая хорошая идея. Деньги не пахнут, конечно, но мозги включать надо. Если Жора Крыжовников не знает, о чем можно еще снять фильм, то пусть лучше вообще ничего не снимает
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем