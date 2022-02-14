В Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2022 году отремонтируют более 30 улиц

В Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2022 году планируется отремонтировать 33 улицы. В частности, работы пройдут на улицах Амирхана Еники и Центральной.

Ремонт затронет и дороги в казанских поселках, в том числе на улицах Люблинской, Рощинской, Запорожской и других. Всего в списке 12 поселковых улиц, сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Фото: kzn.ru

— В настоящее время ведутся работы по строительству четвертого этапа Большого Казанского кольца по ул. Меховщиков (от ул. Магистральной до ул. Девятаева) с полной заменой инженерных коммуникаций, — добавил он, напомнив, что в 2021 году в городе завершили работы на участках от улицы Борисковской до ул. Технической и от улицы Технической до ул. Магистральной.

Благоустроить в этом году планируется и дворы. По плану, в этом году в Вахитовском и Приволжском районах Казани ремонт проведут на 68 придомовых территориях. В прошлом году в них по республиканской программе «Наш двор» благоустроили 75 дворов.

— Акцент будет сделан на ремонте комплексных дворов домов №17а, 17б и 19 по ул. Мавлютова, №2 и №4 по ул. Гарифьянова, №4 и №10 по ул. Сыртлановой, — уточнил Закиров.

Напомним, в Казани в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги по улице Восход и Энергетиков. Там расположены гимназия №94, татарская гимназия №2 при КФУ и Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства.