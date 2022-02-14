В ДУМ Татарстана рекомендовали мусульманам не праздновать День святого Валентина

Мусульманам не рекомендуется праздновать День святого Валентина. Об этом заявил главный специалист отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Татарстана Ахмад Абу Яхья.

Он напомнил, что в исламе существует два праздника: Курбан-байрам и Ураза-байрам.

— Мусульмане уважают все традиционные религии, однако не принимают участия в праздновании их религиозных праздников, — приводит «РИА Новости» его слова.

Мусульманам нужно оценивать содержание светских праздников. Если речь идет о знаменательных исторических датах, годовщинах важных для государства событий, то принять участие в праздновании можно.

Также, по мнению Яхья, этот праздник имеет языческие корни и пропагандирует свободную любовь и отношения без обязательств, это противоречит исламу, который призывает к семейным ценностям и порицает прелюбодеяние.

— Выражать любовь к своим законным супругам следует ежедневно на протяжении всей совместной жизни, а не единственный день в году, навязываемый нам извне.

Сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Дня святого Валентина в России недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях. Он выразил мнение, что проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума, а сам праздник не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события.



Татьяна Леухина