Новости общества

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ДУМ Татарстана рекомендовали мусульманам не праздновать День святого Валентина

13:50, 14.02.2022
В ДУМ Татарстана рекомендовали мусульманам не праздновать День святого Валентина
Фото: pixabay.com

Мусульманам не рекомендуется праздновать День святого Валентина. Об этом заявил главный специалист отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Татарстана Ахмад Абу Яхья.

Он напомнил, что в исламе существует два праздника: Курбан-байрам и Ураза-байрам.

— Мусульмане уважают все традиционные религии, однако не принимают участия в праздновании их религиозных праздников, — приводит «РИА Новости» его слова.

Мусульманам нужно оценивать содержание светских праздников. Если речь идет о знаменательных исторических датах, годовщинах важных для государства событий, то принять участие в праздновании можно.

Также, по мнению Яхья, этот праздник имеет языческие корни и пропагандирует свободную любовь и отношения без обязательств, это противоречит исламу, который призывает к семейным ценностям и порицает прелюбодеяние.

— Выражать любовь к своим законным супругам следует ежедневно на протяжении всей совместной жизни, а не единственный день в году, навязываемый нам извне.

Сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Дня святого Валентина в России недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях. Он выразил мнение, что проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума, а сам праздник не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем