И.о. мэра Уфы назначен Ратмир Мавлиев — ранее он работал в Татарстане

Исполняющим обязанности мэра Уфы назначили экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева, сообщает «Интерфакс».

Кандидатуру и.о. мэра Уфы представил парламентариям глава Башкирии Радий Хабиров: «Ратмир Рафилович — человек хоть и молодой, уже понимает законы управления, преемственности управленческих решений. Очень деликатен по отношению к кадрам, очень внимателен по отношению к уфимцам».

Мавлиев родился в Нефтекамске в 1989 году, в 2011-м закончил Башкирский государственный университет, прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» и Финансовом университете при правительстве РФ.

В 2008—2015 годах Мавлиев занимался предпринимательством, а позднее занимал должность и.о. руководителя исполкома Ютазинского района Татарстана по инфраструктурному развитию и работал советником главы Альметьевского района РТ по инвестиционному развитию.

Пост мэра Уфы с 15 января 2021 года занимал Сергей Греков, в понедельник он досрочно сложил полномочия. Греков займет пост полномочного представителя Башкирии при президенте РФ в звании вице-премьера правительства региона.

Маргарита Головатенко