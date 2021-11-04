Главное о коронавирусе на 4 ноября: Татарстан не продлит нерабочие дни, об антипрививочниках уведомят Следком

Фото: Максим Платонов

Полиция поможет перевозчикам следить за соблюдением COVID-мер



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 188 новых случаев COVID-19. Всего на 4 ноября в республике зарегистрировано 31 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 25 771 человек, в том числе 147 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 019 человек.

Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но не исключает введения дополнительных ограничительных мер. Введенные ранее ограничения продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Татарстане с апреля 2020 года было израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Всего в РЦК Татарстана с начала пандемии было заготовлено 1 312 доз антиковидной плазмы. Резерв плазмы в количестве 40 литров сохраняется постоянно.

Фото: Максим Платонов

Полицейские Нижнекамска проверяют инцидент, произошедший в одном из городских торговых центров. Несколько дней назад активисты-антипрививочники начали препятствовать охране здания в проверке QR-кодов у посетителей. Видео с места событий попало в Сеть. На нем слышно, как голос за кадром говорит о том, что проходить можно свободно, и декларирует: «Мы здесь власть». Правда, к моменту прибытия полицейских в здании активистов уже не было. Как только установят их личности, правонарушителей привлекут к административной ответственности.

В Татарстане полиция с 30 октября по 2 ноября во время рейдов выявила 61 нарушение антиковидных мер на предприятиях: в 11 кафе и ресторанах не проверяли QR-коды, в 12 крупных магазинах непродовольственных товаров тоже свободно пускали посетителей, 26 заведений общепита работали после 23.00. По 27 эпизодам предприятия получили штрафы.



КНИТУ-КАИ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения. Практические и лабораторные работы, лекции в группах до 50 человек в вузе будут проводить очно. Лекции более чем на 50 студентов будут проводиться в дистанционном формате. В нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября — студенты учатся удаленно.

Фото: Ринат Назметдинов

МВД по Татарстану направило казанским перевозчикам в помощь полицейских, которые будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Изначально проблема заключалась в том, что перевозчики не могут выписывать штрафы нарушителям. Их просят надеть маску либо покинуть салон. Но некоторые пассажиры игнорируют замечания. Теперь полицейские смогут оформлять штрафы прямо на месте.

Telegram-ботом о вакцинации за шесть дней его работы воспользовались 10 тысяч уникальных пользователей. В целом пользователи провели в боте около 78 тысяч минут. За это время зафиксировали 26 тысяч сеансов — каждый из них в среднем длился около трех минут. Если бы казанцы обращались по вопросам вакцинации по телефону, на ответы одного специалиста ушло бы 9 месяцев при семи эффективных рабочих часах в сутки.

В казанском торговом центре «Парк Хаус» продолжает работать пункт для повторной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Горожане могут пройти в этот пункт по имеющемуся у них QR-коду. Медкабинет в торговом центре работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

В Набережных Челнах на КАМАЗе первый компонент вакцины от COVID-19 получили 31 842 человека. Это 89% от среднесписочной численности сотрудников. Вторым компонентом привиты 29 236 камазовцев (81,7%). На площадках КАМАЗа в Башкирии — в ПАО «НЕФАЗ» и на Туймазинском заводе автобетоновозов (ПАО «ТЗА») — от коронавируса привились 62% и 71% персонала соответственно.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились 12 случаев смерти от COVID-19. Умерли пятеро мужчин и семь женщин, самая старшая из жертв ковида родилась в 1937 году, самая младшая — в 1984-м.

В Татарстане прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса получили 1 043 687 человек. За минувшие сутки дозу препарата получили 25 730 человек. Всего провакцинировано от COVID-19 в республике 1 629 703 человека.

Росздравнадзор распорядился сообщать об антипрививочниках в СК

За последние сутки в России выявили 40 217 новых случаев коронавируса, выздоровели 31 928 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 673 860 человек, а выздоровевших — до 7 477 366 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 195 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 243 255 человек.



За последние сутки в России проведено более 571 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 912 590 человек.

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов выразил мнение, что в России следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада. По его словам, сейчас правительство России готово принять иностранные вакцины на условиях взаимности. Но в текущей сложной эпидемиологической ситуации не стоит принципиально ждать одобрения российских прививок.

Фото: kremlin.ru

Росздравнадзор предложил сообщать в прокуратуру и СК сведения о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание поручено обращать на медработников-«антиваксеров». Предполагается, что за такие правонарушения будет предусмотрена ответственность по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ), и публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшем тяжкие последствия (207.2 УК РФ).

Эксперт ВОЗ и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома объяснил рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации. По его словам, люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения COVID-19, и пренебрегают мерами безопасности. Антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время, и в организме человека также образуются клетки памяти, способные распознавать коронавирус, но из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти просто не успевают срабатывать.

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Председатель совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев сказал, что пока вузы начнут движение по этому пути и потренируются. Он положительно оценил решение Минобрнауки РФ предоставить вузам большую автономию в этом вопросе, так как у всех разные учебные программы. В творческих вузах, по его словам, странно было бы заниматься через интернет.

Фото: vk.com/hcsalavat

В «Салавате Юлаеве» массово заболели хоккеисты после того, как команда съездила в Минск. Шесть человек основы пропустят предстоящий матч с «Амуром» из-за болезни, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». В стартовом составе на матч с «Амуром» отсутствуют Плэт, Башкиров, Науменков, Коледов, Бирюков и Маннинен. Уфимцы вызвали из системы клуба, а именно из «Толпара», несколько молодых хоккеистов.



Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года. Основные правила: за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам; расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися; запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 внес глава Крыма Сергей Аксенов — абзац о требованиях для размещения в гостиницах утратил силу.



Внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев считает, что срок действия QR-кода и сертификата о вакцинации против COVID-19 следует сократить с одного года до шести месяцев. По его мнению, срок годности документа должен соответствовать длительности иммунитета. Так, антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека не больше года. Он объяснил, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм. Сейчас действует уже более агрессивный дельта-вариант COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу продления объявленных нерабочими с 30 октября до 7 ноября дней не принималось. Он заверил, что если появится иная информация, то граждан об этом сразу же проинформируют.



ВОЗ одобрила вакцину Covaxin

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 21 835 785 человек, 608 235 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 252 549). На второй строчке — Индия (34 321 025), на третьей — Бразилия (21 835 785), на четвертой — Великобритания (9 215 691), на пятой — Россия (8 494 589, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (750 426). За ними следуют Бразилия (608 235), Индия (459 652), Мексика (288 887), Россия (237 619), Перу (200 326) и Великобритания (141 609).

Испанские ученые выяснили, что пандемия COVID-19 повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков. Связь между коронавирусом и РПП появляется из-за нарушений привычного распорядка жизни, эпидемиологических ограничений, эмоционального стресса и во времяпрепровождения в социальных сетях. Все это провоцирует снижение самооценки и возникновение недовольства своим телом.

Фото: Максим Платонов

В Италии могут разрешить ревакцинироваться гражданам, привитым не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским «Спутником V» и китайским Sinovac. Лицам, привитым этими препаратами, таким образом могут облегчить получение так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов).

Власти Саудовской Аравии одобрили использование вакцины против COVID-19 производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Препарат соответствует особым нормативным требованиям, включая клинические испытания и практические результаты для оценки эффективности и безопасности вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech.

Ученые из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. По мнению специалистов, SARS-CoV-2 передался парнокопытным от людей. Затем вирус стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020-го по январь 2021 года ученые отбирали особей для тестирования в Айове и выяснили, что до 80% из них были инфицированы. Однако биологи не смогли точно определить, каким образом человек заразил их.

Маргарита Головатенко