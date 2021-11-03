КНИТУ-КАИ переходит на смешанный формат обучения с 8 ноября

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

КНИТУ-КАИ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения. Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.

Практические и лабораторные работы, а также лекции в группах до 50 человек в вузе будут проводить очно. Лекции в учебных потоках с более 50 студентами будут проводиться в дистанционном формате. В нерабочие дни — с 30 по 7 октября студенты учатся удаленно.

Вчера Минобрнауки объявило, что после окончания нерабочих дней российские вузы смогут продолжить работу со студентами дистанционно.



Татьяна Леухина