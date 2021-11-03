В Татарстане полицейские за четыре нерабочих дня выявили 61 нарушение антиковидных мер

В Татарстане полиция с 30 октября по 2 ноября во время рейдов выявила 61 нарушение антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

За эти дни выявили 11 случаев оказания услуг общественного питания без проверки QR-кода, 12 случаев продажи непродовольственных товаров внутри объекта площадью более 150 квадратных метров без проверки кодов, а также 26 случаев работы заведений общественного питания после 23:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По 27 материалам принято решение назначить штрафы: по одному из них выписали штраф в размере 500 тысяч рублей, еще по одному — на 150 тысяч рублей. По 10 материалам организации оштрафовали на сумму по 30 тысяч рублей, одной организации выписали штраф на 20 тысяч рублей. В 13 случаях организации оштрафовали на 10 тысяч рублей, еще в одном случае — на 1 тысячу рублей.

Сегодня полицейские в Нижнекамске начали проверять инцидент, произошедший в одном из городских торговых центров. Вчера активисты начали пускать посетителей в здание без QR-кода.



Татьяна Леухина